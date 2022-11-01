Наркотики, мафия и красивый остров в трейлере «Райского города» с Джоном Траволтой и Брюсом Уиллисом

В главных ролях: Брюс Уиллис и Джон Траволта — актеры уже работали вместе 27 лет назад, когда снимались в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино. Также в фильме снялись Стивен Дорфф, Блейк Дженнер, Бренскомб Ричмонд, Эмбер Абара, Кейт Кацман, Прайя Лундберг, Лоренцо Антонуччи и другие.