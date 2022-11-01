Наркотики, мафия и красивый остров в трейлере «Райского города» с Джоном Траволтой и Брюсом Уиллисом

15 ноября в петербургском ТЦ «Галерея» состоится эксклюзивная премьера боевика «Райский город». Кинокомпания «Пионер» поделилась с «Афишей Daily» трейлером картины.
В ролике нам показывают очень красивый остров — райское местечко, казалось бы, но на самом деле его захватил криминальный мир. Здесь расположился крупный наркокартель, с которым неминуемо связаны убийства.
Главный герой — наемный убийца Райан Свон. Он проникает в подпольную жизнь Гавайских островов, чтобы добраться до главы картеля, Свон планирует отомстить ему за убийство отца.
В главных ролях: Брюс Уиллис и Джон Траволта — актеры уже работали вместе 27 лет назад, когда снимались в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино. Также в фильме снялись Стивен Дорфф, Блейк Дженнер, Бренскомб Ричмонд, Эмбер Абара, Кейт Кацман, Прайя Лундберг, Лоренцо Антонуччи и другие.
Режиссером выступил Чак Расселл («Маска», «Кошмар на улице Вязов-3»). Сценарий он написал вместе с Эдвардом Дрейком и Кори Ларджом.
Эксклюзивная премьера боевика состоится 15 ноября — за два дня до официальной российской премьеры. Показ начнется в 19.30 в кинотеатре «Формула кино» в ТЦ «Галерея». Билеты можно найти на сайте «Афиши».