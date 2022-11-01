СМИ: Илон Маск намерен вернуть к жизни Vine. В 2010-х Twitter купил видеосервис, но затем закрыл его

По информации собеседников издания, сотрудники Twitter получили задание изучить код Vine — он не обновлялся с момента закрытия. Один из источников заявил: «Работы там много». Сервис может быть запущен уже к концу 2022 года.
Axios пишет, что Маск исследовал возможность перезапуска приложения еще до закрытия сделки по покупке его материнской компании — процесс изучения, согласно приведенным данным, длился в течение нескольких месяцев.
30 марта предприниматель опубликовал опрос на своей странице в твиттере, где поинтересовался мнением подписчиков, стоит ли ему вновь приводить Vine в чувство. По итогам 69,6% пользователей высказались в пользу запуска — позиция победила с перевесом более чем вдвое. К текущему моменту голосование завершено.
Несколько реплик в ответ на опрос Маска проливают свет на то, зачем ему мог понадобиться видеосервис. Популярный американский блогер MrBeast (108 млн подписчиков в одном только ютьюбе) написал в треде под голосованием: «Будет забавно, если вы пойдете на такой шаг [перезапустите Vine] и составите конкуренцию тиктоку».
Vine, в отличие от тиктока, позволял выкладывать ролики длиной не более шести секунд, а механизм новостной ленты в нем опирался не на рекомендации, а на подписки пользователя — по аналогии с тогдашним устройством инстаграма* и других соцсетей, переживавших расцвет в конце 2000-х — начале 2010-х.
Видео в нем были зацикленными. Архив старых роликов и связанных с ними аккаунтов до сих пор доступен на сайте сервиса, просмотреть их может любой желающий.
Twitter приобрел Vine еще до его запуска в конце 2012 года. В январе 2013-го сервис заработал, его приложение стало самым скачиваемым среди бесплатных в App Store. Среди причин закрытия платформы в 2016-м The Verge называл отток пользователей в Instagram и Snapchat, которые оперативно запускали видеоопции, и неспособность генерировать достаточное количество денег.
По информации издания, Twitter рассматривал возможность интеграции Vine в основную платформу. New York Times писал, что до закрытия сервиса руководство намеревалось продать его, но не нашло покупателя.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.