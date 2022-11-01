СМИ: Илон Маск намерен вернуть к жизни Vine. В 2010-х Twitter купил видеосервис, но затем закрыл его

Несколько реплик в ответ на опрос Маска проливают свет на то, зачем ему мог понадобиться видеосервис. Популярный американский блогер MrBeast (108 млн подписчиков в одном только ютьюбе) написал в треде под голосованием: «Будет забавно, если вы пойдете на такой шаг [перезапустите Vine] и составите конкуренцию тиктоку».