В ЛНР и ДНР могут принять новые конституции до конца года

Депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий заявил, что для работы над конституциями в обеих республиках были созданы специальные рабочие группы. Проект обсудят на «нулевых чтениях», после чего за него предложат проголосовать депутатам нижней палаты парламента РФ. По словам Володацкого, произойдет это уже в декабре – начале января.