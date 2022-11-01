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В ЛНР и ДНР могут принять новые конституции до конца года
Виктория Шанина
Сегодня в 12:15

В течение ближайшего месяца закончится работа над новыми конституциями Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Готовые конституции будут направлены на утверждение народным собраниям ДНР и ЛНР. Голосовать за их принятие смогут действующие депутаты, избранные после присоединения субъектов к России.

Депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий заявил, что для работы над конституциями в обеих республиках были созданы специальные рабочие группы. Проект обсудят на «нулевых чтениях», после чего за него предложат проголосовать депутатам нижней палаты парламента РФ. По словам Володацкого, произойдет это уже в декабре – начале января.

Завкафедрой политологии Донецкого национального университета Артем Бобровский полагает, что конституция будет принята довольно скоро, так как большая часть нормативной базы ДНР уже давно «гармонизирована с законодательством РФ».

«Ее содержание будет полностью соответствовать нормам Основного Закона России и федеральному законодательству», — говорит Бобровский о готовящейся конституции ДНР.

Уставы Херсонской и Запорожской областей примут в другие сроки, сказал «Ведомостям» федеральный чиновник. «Это произойдет не раньше, чем изберут новые парламенты этих субъектов Федерации», — заявил он. Их выборы намечены на 10 сентября 2023 года.

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ГосдумаЕдиная Россия
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Виктор Водолацкий
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