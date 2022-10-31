Третий сезон станет последним для сериала «Старгерл»

Американский телеканал The CW решил завершить свой супергеройский сериал «Старгерл» после третьего сезона. Об этом сообщает Deadline.
Сериал был отменен менее чем через месяц после того, как Nexstar Media Group завершила приобретение сети The CW. Помимо «Супергерл», также оказались закрыты такие проекты, как «Флеш», «Ривердейл» и «Нэнси Дрю».
По данным Deadline, съемочные группы «Супергерл» и «Нэнси дрю» заранее знали, что грядущие сезоны могут стать последними. Это было учтено при написании сценариев для последних серий проектов.
«Старгерл» рассказывает о школьнице Кортни Уитмор и ее отчиме Пэте Дугане. Девушка находит в вещах своего отчима космический посох Стармена, погибшего супергероя. Оказывается, что Дуган был его помощником и забрал мощный артефакт на сохранение.