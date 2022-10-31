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Военный суд признал незаконной запись «склонен ко лжи и обману» в военном билете
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:59

Волгоградский гарнизонный суд удовлетворил иск бывшего военнослужащего Руслана Махно, признав недействительной запись «склонен ко лжи и обману» в его военном билете. Мужчину уволили из армии после отказа участвовать в российской спецоперации на Украине, сообщают правозащитник Павел Чиков и РБК.

«В течение месяца с момента вступления решения суда в силу командир войсковой части должен привести запись в военном билете в соответствие с нормативными актами», — сообщили изданию в суде.

Запись в военном билете Махно
© «Военный омбудсмен»/Telegram

Ранее правозащитники и СМИ уже сообщали о подобных записях в военных билетах отказавшихся от участия в боевых действиях на Украине, пишет РБК. Такие случаи происходили в Рязанской и Брянской областях: Захар Кукаренко решил разорвать контракт с армией после того, как услышал рассказ вернувшегося с Украины брата, и получил надпись «склонен к предательству, лжи и обману». В августе военкомат предложил ему поменять военный билет.

При этом Минобороны в апреле делилось постом телеграм-канала «Война с фейками». В нем говорилось, что информация о проставлении штампа о предательстве в военные билеты российских солдат, отказавшихся участвовать в спецоперации на Украине, является фейком, потому что «таких печатей не существует в официальных органах».

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