Военный суд признал незаконной запись «склонен ко лжи и обману» в военном билете

Ранее правозащитники и СМИ уже сообщали о подобных записях в военных билетах отказавшихся от участия в боевых действиях на Украине, пишет РБК. Такие случаи происходили в Рязанской и Брянской областях: Захар Кукаренко решил разорвать контракт с армией после того, как услышал рассказ вернувшегося с Украины брата, и получил надпись «склонен к предательству, лжи и обману». В августе военкомат предложил ему поменять военный билет.