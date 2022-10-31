Грета Тунберг пропустит саммит ООН по климату, потому что эти заседания «на самом деле не работают»

Шведская экоактивистка Грета Тунберг пропустит 27-ю Конференцию ООН об изменении климата (COP27). Об этом пишет The Guardian.
По ее словам, в этом году пространство для высказываний со стороны простых граждан на климатическом саммите сильно ограничено. Кроме того, Тунберг считает, что власти на саммитах занимаются гринвошингом — создают видимость экологичности.
«COP в основном используются как возможность для лидеров и людей, находящихся у власти, привлечь внимание к себе. Они используют множество различных видов гринвошинга», — сказала Грета Тунберг.
Она добавила, что такие конференции не могут изменить всю систему и стимулируют постепенный прогресс. Именно поэтому они «на самом деле не работают, если только не использовать их как возможность мобилизоваться».
27-я конференция ООН по климату стартует 6 ноября. Она пройдет в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх.