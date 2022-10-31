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Грета Тунберг пропустит саммит ООН по климату, потому что эти заседания «на самом деле не работают»
Виктория Шанина
Сегодня в 14:22

Шведская экоактивистка Грета Тунберг пропустит 27-ю Конференцию ООН об изменении климата (COP27). Об этом пишет The Guardian.

По ее словам, в этом году пространство для высказываний со стороны простых граждан на климатическом саммите сильно ограничено. Кроме того, Тунберг считает, что власти на саммитах занимаются гринвошингом — создают видимость экологичности.

«COP в основном используются как возможность для лидеров и людей, находящихся у власти, привлечь внимание к себе. Они используют множество различных видов гринвошинга», — сказала Грета Тунберг.

Она добавила, что такие конференции не могут изменить всю систему и стимулируют постепенный прогресс. Именно поэтому они «на самом деле не работают, если только не использовать их как возможность мобилизоваться».

27-я конференция ООН по климату стартует 6 ноября. Она пройдет в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх.

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