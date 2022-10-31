В России выйдет фильм «Любовники» с Павлом Прилучным в главной роли

«Утверждать то, что во всем всегда виноват мужчина, — в корне неверный постулат. То же самое касается обратного утверждения, что всегда виновата женщина. Каждый человек в паре несет ответственность за свои поступки, и каждый в той или иной мере влияет на поступки его партнера. Нет ничего черного и белого, мы играем в серой зоне. Нет абсолютной правды, есть взгляд на ситуацию двух сторон. Именно его мы и постарались показать сначала в «Любовницах», а потом и в «Любовниках», — рассказала Хазанова.