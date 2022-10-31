В России выйдет фильм «Любовники» с Павлом Прилучным в главной роли

3 ноября в российский прокат выходит фильм Елены Хазановой «Любовники». Приобрести билеты на показ можно на «Афише».
Картина рассказывает о друзьях Саше, Леше и Паше, которые, пытаясь наладить свою личную жизнь, идут на групповую терапию мужчин, пострадавших от женщин. Они решают помогать товарищам по несчастью, выводя коварных любовниц на чистую воду. Однако они понятия не имеют, как помочь даже самим себе.
Режиссером фильма выступила Елена Хазанова. «Любовники» являются органичным продолжением ее же комедии «Любовницы», ставшей одним из лидеров кассовых сборов в 2019 году.
В ленте снялись Павел Прилучный, Роман Курцын, Алексей Золотовицкий, Глюк’oZa, Алена Бабенко, Максим Виторган, Нино Нинидзе, Михаил Брашинский, Любовь Толкалина, Карина Кросс, Роман Маякин и Никита Джигурда.
«Утверждать то, что во всем всегда виноват мужчина, — в корне неверный постулат. То же самое касается обратного утверждения, что всегда виновата женщина. Каждый человек в паре несет ответственность за свои поступки, и каждый в той или иной мере влияет на поступки его партнера. Нет ничего черного и белого, мы играем в серой зоне. Нет абсолютной правды, есть взгляд на ситуацию двух сторон. Именно его мы и постарались показать сначала в «Любовницах», а потом и в «Любовниках», — рассказала Хазанова.