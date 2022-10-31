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Мэр Белгорода Антон Иванов ушел в отставку
Семён Гудошников
Сегодня в 12:50

Глава администрации Белгорода подал заявление об уходе. Как написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, мэр покинул должность в связи с переходом на новую работу. Какую именно, не уточняется.

Исполнять обязанности градоначальника назначен замглавы белгородской администрации Валентин Демидов. Ранее он был советником Иванова, а 12 октября назначен его первым замом, уточняет РБК.

«Уверен, город в надежных руках. Команда мэрии сильная и сплоченная. Я очень благодарен всему коллективу за дружную и слаженную работу», — написал бывший мэр во «ВКонтакте», подтвердив, что покидает пост в связи с переходом на новую работу.

Антон Иванов руководил Белгородом с октября прошлого года, когда в отставку ушел Юрий Галдун. Официально пост градоначальника Иванов занял после победы на выборах в декабре. До этого он работал гендиректором АО «Белгородская ипотечная корпорация».

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Антон ИвановВячеслав Гладков
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