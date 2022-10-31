Мэр Белгорода Антон Иванов ушел в отставку

«Уверен, город в надежных руках. Команда мэрии сильная и сплоченная. Я очень благодарен всему коллективу за дружную и слаженную работу», — написал бывший мэр во «ВКонтакте», подтвердив, что покидает пост в связи с переходом на новую работу.