На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вновь возглавит южноамериканскую республику. Об этом сообщает Би-би-си.
По итогам президентских выборов в стране Лула да Силва получил 50,9% голосов. Его сопернику, действующему президенту Жаиру Болсонару, отдали голоса 49,1% граждан.
Всего на выборы пришли 118,55 млн человек из 156,4 млн граждан, которые имеют право на участие в голосованиях. Преимущество Лулы перед Болсонару составило почти 2,14 млн голосов.
Лулу да Силву поздравили с победой президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также лидеры ряда латиноамериканских стран, включая Аргентину, Венесуэлу, Кубу, Мексику и Боливию.
Предвыборная гонка была напряженной. В первом туре выборов Болсонару победил с большим отрывом, и даже политологи, ставящие на победу да Силвы, начали сомневаться. В своей победной речи Лула да Силва задал примирительный тон, отметив, что управлять ему предстоит всеми бразильцами, а не только теми, кто за него проголосовал.
«Эта страна нуждается в мире и единстве. Это население больше не хочет воевать», — сказал новый президент Бразилии.
Луис Инасиу Лула да Силва был президентом Бразилии с 2003 по 2011 год — два срока подряд. На последних президентских выборах в 2018 году он не смог баллотироваться, так как отбывал наказание за получение взятки. Лула да Силва провел в тюрьме 580 дней, после чего приговор был отменен.
«Они пытались похоронить меня заживо, но вот он я», — заявил в своей речи Лула да Силва.