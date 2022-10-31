На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва

Предвыборная гонка была напряженной. В первом туре выборов Болсонару победил с большим отрывом, и даже политологи, ставящие на победу да Силвы, начали сомневаться. В своей победной речи Лула да Силва задал примирительный тон, отметив, что управлять ему предстоит всеми бразильцами, а не только теми, кто за него проголосовал.