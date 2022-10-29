Александр Скарсгард снимет полнометражный дебют с Флоренс Пью в главной роли

Номинантка на премию «Оскар» Флоренс Пью сыграет главную в роль в полнометражном дебюте Александра Скарсгарда. Фильм получил название «Стая», передает Deadline.
Картина расскажет о группе документалистов, отправившихся на Аляску ради спасения вымирающего вида волков. После экспедиции они собираются на престижной церемонии в Лос-Анджелесе, где их хотят наградить за работу, но некая общая тайна грозит разрушить их достижения.
Скарсгард выступит не только режиссером, но и одним из главных актеров. Съемки «Стаи» начнутся в марте 2023 года.
Сценарий триллера написала Роуз Гилрой, а продюсером заявлена Дженнифер Фокс.