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Александр Скарсгард снимет полнометражный дебют с Флоренс Пью в главной роли
Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:10

Номинантка на премию «Оскар» Флоренс Пью сыграет главную в роль в полнометражном дебюте Александра Скарсгарда. Фильм получил название «Стая», передает Deadline.

Картина расскажет о группе документалистов, отправившихся на Аляску ради спасения вымирающего вида волков. После экспедиции они собираются на престижной церемонии в Лос-Анджелесе, где их хотят наградить за работу, но некая общая тайна грозит разрушить их достижения.

Скарсгард выступит не только режиссером, но и одним из главных актеров. Съемки «Стаи» начнутся в марте 2023 года.

Сценарий триллера написала Роуз Гилрой, а продюсером заявлена Дженнифер Фокс.

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Александр СкарсгардДженнифер Фокс
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