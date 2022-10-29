Александр Скарсгард снимет полнометражный дебют с Флоренс Пью в главной роли

Картина расскажет о группе документалистов, отправившихся на Аляску ради спасения вымирающего вида волков. После экспедиции они собираются на престижной церемонии в Лос-Анджелесе, где их хотят наградить за работу, но некая общая тайна грозит разрушить их достижения.