Вышел тизер четвертого сезона «Чудотворцев»

В сети появился дебютный тизер четвертого сезона сериала «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми в главных ролях. Продолжение проекта получило название «Конец времен».

Тизер начинается с персонажа Рэдклиффа, стоящего посреди пустыни. Он рассказывает, что в мире произошел взрыв, после которого живые завидовали мертвым. Но затем картинка резко меняется и в кадре появляется Джеральдин Вишванатан со словами «Ты так драматизируешь ситуацию. У нас просто похмелье».

Помимо Рэдклиффа и Вишванатан, к своим ролям также вернулись Стив Бушеми и Каран Сони.

«Чудотворцев» создал комик Саймон Рич, который на протяжении всей своей жизни писал романы, рассказы и скетчи для «Saturday Night Live». Однако он ушел после второго сезона, а его место заняли Дэн Мирк и Роберт Падник.

В первом сезоне Рэдклифф играет ангела, работающего в небесном офисе Бога (Бушеми). Во втором действие происходит в маленьком европейском городе в Темные века Средневековья, а в третьем герои отправляются в 1844 год на Дикий Запад и предстают в виде героев вестерна.