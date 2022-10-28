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НАСА сфотографировало «улыбающееся» Солнце. Но его «улыбка» может нести угрозу Земле
Семён Гудошников
Сегодня в 16:20

Обсерватория НАСА опубликовала в твиттере фотографию с пятнами на Солнце, напоминающими смайлик.

«Скажи „сыр“! Сегодня Обсерватория солнечной динамики НАСА поймала „улыбку“ Солнца. Эти темные пятна, видимые в ультрафиолетовом свете, известны как корональные дыры, из них быстрый солнечный ветер устремляется в космос», — заявили в агентстве.

© @NASASun/Twitter

Как отмечает Peta Pixel, солнечная «улыбка» на самом деле представляет опасность для Земли. Ведь эти темные пятна — источник сильного потока солнечного ветра, и в течение суток на Землю может обрушиться мощная геомагнитная буря.

Она представляет угрозу для работы орбитальных спутников (вплоть до их уничтожения), радиосетей и GPS. Из приятного: 28 октября возможны полярные сияния.

Обсерватория солнечной динамики НАСА фотографирует Солнце каждые 12 секунд в 10 различных длинах волн ультрафиолетового спектра. Затем данные обрабатываются компьютерами Центра прогнозов космической погоды, которые устанавливают температуру, скорость и плотность солнечных частиц.

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