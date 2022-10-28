Бывший фигурант «московского дела» Павел Устинов поехал воевать на Украину

Актер Павел Устинов, которого обвиняли в применении насилия к полицейскому в рамках «московского дела», попал под частичную мобилизацию. Об этом заявили в «Новом театре» Эдуарда Боякова, где работает артист.

Там передали слова Устинова: «Если война придет в наш дом, будет поздно. За нами стоят семьи, жены, родители, дети, которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать. Тем более я бы не простил себя, если бы остался в стороне, когда моего брата призвали. Мы — граждане нашей страны, у которой, как и у других стран, есть свои проблемы. Целостность территорий должна быть в сохранности, и если стране для этого понадобились дополнительные силы, то другого выхода быть не может».

В театре заявили, что «ждут возвращения Павла» и «верят в нашу Победу».

В сентябре 2019 года Устинов стал фигурантом «московского дела» — серии уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских, заведенных после летних митингов против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Устинова обвиняли в применении насилия к омоновцу. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании, в результате чего омоновец получил вывих плеча. Сам актер вину отрицал и говорил, что не участвовал в митинге. Свидетели защиты и видеозапись подтверждали, что он не сопротивлялся, а, наоборот, был сам избит при задержании.

Тем не менее суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. В защиту Устинова выступили журналисты, актеры и секретарь генсовета «Единой России». После сильного общественного резонанса Генпрокуратура подала апелляцию на «несправедливый и чрезмерно суровый» приговор, вынесенный Устинову, и попросила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. 30 сентября 2019 года Мосгорсуд смягчил приговор до 1 года условно.