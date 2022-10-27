Мессенджер Telegram запустил аукцион по продаже коротких никнеймов. Об этом компания сообщила в телеграм-канале Telegram Usernames.

Приобрести имена для личных аккаунтов, а также публичных групп и каналов можно на платформе Fragment. По словам представителей мессенджера, купленные ники будут защищены с помощью блокчейн-технологий TON.

Минимальная стоимость никнейма из четырех букв составляет 10 тыс. Toncoin (более 1 млн рублей). Предложение может меняться в течение дня в зависимости от спроса на имя.

Так, например, никнейм @bank в данный момент предлагается купить за 63 тыс., @auto — за 31,5 тыс., @chat или @fifa — за 12,6 тыс., @duck или @gleb — за более чем 10 тыс., а @andrei — всего за 513 Toncoin.

Каждый лот будет доступен на аукционе в течение одной недели. Выставить имена на продажу могут все желающие.