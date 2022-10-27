Тейлор Свифт удалила сцену из клипа на песню «Anti-Hero» из‑за обвинений в фэтфобии

Американская певица Тейлор Свифт удалила сцену из клипа на песню «Anti-Hero» из‑за обвинений в фэтфобии. Об этом сообщил Independent.

В этой сцене Свифт была снята в ванной комнате вместе со своим веселым, но жестоко самокритичным альтер-эго. Певица встает на весы под присмотром этого персонажа и обнаруживает на них надпись «fat» («толстая»).

В обновленной версии видео можно увидеть, как альтер-эго артистки в данном эпизоде клипа осуждающе смотрит на нее, покачивая головой. Однако надпись «fat» из ролика убрали, чтобы не стигматизировать полноту.

Ранее поклонники обвинили Свифт в негативном отношении к людям, которые не отличаются худобой. Дело в том, что альтер-эго из клипа символизирует внутренний голос артистки, требующий от нее соответствовать определенному идеалу.

Сторонники бодипозитива посчитали, что фрагмент клипа, где артистка осуждает саму себя за излишний вес, может травмировать некоторых зрителей. «Очередное напоминание, что это худший кошмар любого человека — выглядеть, как мы», — пояснила блогер Шира Розенблют.