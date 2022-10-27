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Disney+ представил трейлер сериала «Санта-Клаусы» — продолжения кинофраншизы с Тимом Алленом
Юлия Онодэра
Сегодня в 22:39

Стриминговый сервис Disney+ готовится выпустит мини-сериал «Санта-Клаусы» — продолжение кинофраншизы «Санта-Клаус», главную роль в которой исполнил Тим Аллен. На ютьюб-канале платформы появился трейлер шоу.

В ролике Аллен вновь возвращается к своему культовому образу Скотта Калвина (и Санта-Клауса). Герой сталкивается с проблемой: дети, которых он посещал годами на Рождество, превратились во взрослых и больше не верят в волшебника.

На фоне этого Скотт решает перестать выполнять обязанности Санты и сосредоточиться на своей семьи. «Впервые я собираюсь провести Рождество с семьей», — мечтает Калвин.

Однако его планам, судя по всему, не суждено сбыться. Эльфы обнаруживают, что Северный Полюс находится в опасности. Новый Санта-Клаус уничтожает дух праздника — это может привести к исчезновению Северного Полюса.

Первые два эпизода сериала выйдут на Disney+ 16 ноября. Затем на платформе появятся еще четыре серии. В них, помимо Аллена, можно будет увидеть Элизабет Митчелл и Дэвида Крамхольтца.

Также в актерский состав шоу вошли Девин Брайт, Элизабет Аллен-Дик, Остин Кейн, Матильда Лоулер, Рупали Редд и Кал Пенн. Проюсерами проекта стали Джек Бурдитт, Кевин Хенч, Ричард Бейке, Джейсон Винер, Джон Радлер и сам Аллен.

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Тим АлленЭлизабет МитчеллКевин Хенч
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