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Данила Козловский снимет экранизацию романа Евгения Водолазкина «Авиатор»
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:22

Российский актер и режиссер Данила Козловский снимет экранизацию романа Евгения Водолазкина «Авиатор». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на писателя.

Водолазкин рассказал, что Козловский станет режиссером киноадаптации. У проекта уже появился сценарист, его имя автор «Авиатора» не назвал. Работа над текстом, по словам писателя, идет «очень интенсивно».

«В самое недавнее время подключился к работе над сценарием человек, который будет реализовывать задуманное», — заявил он.

ТАСС добавил, что над текстом проекта собирались работать Юрий Арабов и его ученик Олег Сироткин. Сам Водолазкин также участвует в подготовке материала.

Писатель отметил, что Козловский может сыграть в картине главную роль. Фильм выйдет на экраны к концу 2023 года. Его продюсером выступает Сергей Катышев.

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