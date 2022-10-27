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Мел Гибсон и Гарретт Хедлунд снимутся в триллере «Дорога отчаяния»
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:02

Американские актеры Мел Гибсон («Храброе сердце», «Бобер») и Гарретт Хедлунд («Троя», «Трон: Наследие») снимутся в триллере «Дорога отчаяния» («Desperation Road»), поставленному по роману Майкла Фарриса Смита. Об этом сообщил Variety.

Картину поставит актриса Надин Крокер, известная по драме «Дальше». Она расскажет в фильме историю бывшего заключенного Расселла Гейнса, который пытается наладить жизнь при помощи своего отца Митчелла.

Неожиданное появление человека по имени Мейбен превращает жизнь Расселла в сплошной хаос. Ему приходится пуститься в бега вместе с отцом. Митчеллу и Расселлу предстоит разобраться со своим прошлым и вновь научиться доверять друг другу.

Помимо Хедлунда и Гибсона, в фильме появятся Райан Херст, Вуди МакКлейн и Пайпер Браун. Сценарий ленты написал сам Майкл Фаррис Смит. Он, Крокер, а также Уолтер Джостен и Кассиан Элвес выступят продюсерами кинопроекта.

Кроме того, над фильмом будут работать Патрик Джостен, Вероника Радаэлли, Питер Грэм, Стив Хейс, Пол Робартс и Кэти Боденхамер. Компания Capstone Studios финансирует производство.

«Надин Крокер — один из самых ярких молодых режиссеров, которые появились в моей жизни за последнее время. С этим актерским составом и сценарием она сделает что‑то невероятное», — заявил Элвес.

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