В Москве по подозрению в мошенничестве арестован ректор биотехнологического университета

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 декабря.

Против Балыхина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК. В случае, если вина ректора будет доказана, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.