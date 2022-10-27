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В Москве по подозрению в мошенничестве арестован ректор биотехнологического университета
Виктория Шанина
Сегодня в 17:07

Головинский суд Москвы арестовал ректора Российского биотехнологического университета (ранее Московский государственный университет пищевых производств, МГУПП) Михаила Балыхина. Его подозревают в мошенничестве, пишет РИА «Новости».

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 декабря.

Против Балыхина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК. В случае, если вина ректора будет доказана, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

МГУПП был переименован в Российский биотехнологический университет 20 октября. Соответствующее решение вынес Михаил Балыхин, а указ подписал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

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