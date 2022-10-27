Считавшаяся утраченной картина Рубенса может стать одним из самых дорогих полотен старых мастеров

Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги картину фламандского живописца Питера Пауля Рубенса «Саломея с головой святого Иоанна Крестителя», оценивающуюся в 35 млн долларов, — она может стать самым дорогим полотном старых мастеров, сообщает ArtNet.

Старые мастера — зонтичный термин для обозначения художников, работавших с начала Возрождения до XIX века. Саму же «Саломею» считали утраченной на протяжении 200 лет, ряд исследователей также указывал на наличие нескольких копий полотна и относил их к кругу учеников Рубенса, трудившихся в его мастерской, но не к творчеству живописца.

Картина была вновь открыта в 1987 году — до этого момента владевшее ей французское семейство, чья фамилия не называется, также считала, что это работа последователя.

«Саломея» датирована 1609 годом — тогда художник вернулся в родную Фландрию после пребывания в Италии. В 1998-м картина была продана за 5,5 млн долларов — в пять раз меньше текущей оценки. Однако и эта цена на тот момент была рекордной для работы Рубенса на аукционе.

На картине изображена Саломея, царевна иудейской династии Иродиадов, которой приносят голову Иоанна Крестителя — она попросила ее за свой танец. Это сюжет из Нового Завета, но имя Саломеи там не упоминается, оно встречается в более поздних трудах — исследователи указывают на работы древнееврейского историка Иосифа Флавия.

Так или иначе, сведения о царевне отличаются множеством разночтений. Связанным с ней (и с происходящим на картине) событиям посвящена пьеса «Саломея» Оскара Уайльда и поставленная по ее мотивам одноименная опера Рихарда Штрауса.

Почему полотно с изображением этого сюжета оказалось в продаже? ArtNet пишет: крупный предприниматель в сфере недвижимости (а также попечитель музея Метрополитен) Марк Фиш разводится со своей супругой Рейчел Дэвидсон.

«Саломея» вместе с другими лотами коллекции входит в их частное собрание. Его стоимость оценивается в 177 млн долларов.

На аукцион выставят 10 работ (оценка — 60 млн долларов). «Вместе они считаются лучшей группой картин старых мастеров, когда‑либо представлявшихся на аукционах», — пишет The Guardian. Помимо полотна Рубенса в этой группе — картины художников эпохи барокко Орацио Джентилески, Бернардо Каваллино и Валантена де Булоня.