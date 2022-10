Суд обязал команду Навального удалить ролик «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров»

Сторонники Навального, о которых идет речь, — это Георгий Албуров и Мария Певчих. Все повествование в ролике велось от их лица. Три СМИ, которые также проходят ответчиками, — это издание The Insider*, аналитический центр The Newlines Institute for Strategy and Policy (учредитель издания Newlines) и холдинг DMG Media (владеет Daily Mail).