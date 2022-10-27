Суд обязал команду Навального удалить ролик «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров»

Зеленоградский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к оппозиционеру Алексею Навальному, его сторонникам и трем СМИ с требованием удалить ролик команды Навального под названием «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров», а также связанные с ним материалы, пишет РБК со ссылкой на адвоката Дерипаски Алексея Мельникова.

Сторонники Навального, о которых идет речь, — это Георгий Албуров и Мария Певчих. Все повествование в ролике велось от их лица. Три СМИ, которые также проходят ответчиками, — это издание The Insider*, аналитический центр The Newlines Institute for Strategy and Policy (учредитель издания Newlines) и холдинг DMG Media (владеет Daily Mail).

Суд постановил, что «опубликованные порочащие сведения» не соответствуют действительности. Ответчики должны удалить сам ролик на ютьюбе про главу российского МИД, некую фотографию, использование которой является вмешательством в частную жизнь, а также разместить опровержение.

В случае отказа подчиниться решению суда ответчики должны будут выплачивать судебную неустойку в размере 50 тыс. рублей за каждый день задержки. Телеграм-канал команды Навального «Сирена» со ссылкой на юриста Вячеслава Гимади пишет, что на удаление ролика у ответчиков есть 10 дней, а от фотографий Дерипаски из ролика требуют избавиться в течение месяца.

«Сирена» отмечает, что речь идет о фотографии, на которой миллиардер изображен вместе с Лавровым в Японии. В расследовании команды Навального говорится, что он «содержит вторую семью главы МИД».

Решение суда об удалении ролика еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

*The Insider включены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.