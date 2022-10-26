Burger King начнет продавать вино в аэропорту Внуково

Сеть быстрого питания Burger King начнет продавать в России вино. Алкогольные напитки можно будет купить на территории московского аэропорта Внуково в 2023 году. Об этом сообщил «РБК».

Компания уже получила лицензии на алкоголь. В планах Burger King — продажа тихих и игристых вин. Изменения в меню во Внуково будут экспериментом. «Мы должны исследовать спрос и возможную реакцию гостей», — пояснили в сети.

Какие именно напитки появятся в ассортименте Burger King, неизвестно. В данный момент в ресторанах сети можно купить только пиво «Балтика». Предполагается, что добавление вина в меню может увеличить средний чек в заведениях в два раза.

Burger King уже экспериментировал с винной продукцией. В 2015 году компания выпустила в Испании лимитированное вино Whopper wine. Его можно было выиграть в конкурсе, приуроченном к 40-летию бренда на рынке страны.

«Вино становится обыденным продуктом, поэтому логично ввести в ассортимент, лицензия позволит продавать всю палитру вин, за исключением крепленых, что даст хороший прирост к выручке», — прокомментировал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Конкурент Burger King — сеть «МакДоналдс» — также внедряла вино и пиво в свое меню. Алкогольные напитки появлялись на французском и немецком рынках. Также в 2017 году вино и пиво пробовали продавать кофейни Starbucks в США.