Реклама
Новости
Peacock представил тизер сериала «Poker Face». В нем — Наташа Лионн и Эдриен Броди
Юлия Онодэра
Сегодня в 00:14

Стриминговый сервис Peacock опубликовал в сети тизер сериала «Poker Face», который выйдет на платформе 26 января 2023 года. Ролик появился на ютьюб-канале Rotten Tomatoes TV.

Он представил главную героиню шоу — девушку по имени Чарли Кейл, которая обладает необычным даром. Она всегда распознает ложь. С помощью своей способности Чарли пытается раскрывать преступления.

О расследованиях Чарли расскажут в десяти сериях — из них будет состоять первый сезон сериала. В шоу появятся Наташа Лион, Эдриен Броди, Джозеф Гордон-Левитт, Стефани Шу, Хлоя Севиньи, Бенджамин Братт и Дэвид Кастаньеда.

Создателем «Poker Face» выступил режиссер Райан Джонсон, снявший «Достать ножи», «Петлю времени» и «Братья Блум». Кинематографист стал одновременно постановщиком всех эпизодов, автором задумки, сценаристом и исполнительным продюсером.

Продюсерами сериала также стали Наташа Лионн, Рэм Бергман, Нена Родриге, Майя Рудольф, Даниель Ренфрю Беренс, Лилла и Нора Цукерман. Сестры Цукерман заняли, к тому же, позиции шоураннеров «Poker Face».

расскажите друзьям
люди
Наташа ЛионнЭдриен БродиДжозеф Гордон-ЛевиттСтефани ШуХлоя СевиньиБенджамин БраттРайан ДжонсонМайя Рудольф
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение