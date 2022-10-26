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Peacock представил тизер сериала «Poker Face». В нем — Наташа Лионн и Эдриен Броди

Стриминговый сервис Peacock опубликовал в сети тизер сериала «Poker Face», который выйдет на платформе 26 января 2023 года. Ролик появился на ютьюб-канале Rotten Tomatoes TV.

Он представил главную героиню шоу — девушку по имени Чарли Кейл, которая обладает необычным даром. Она всегда распознает ложь. С помощью своей способности Чарли пытается раскрывать преступления.

О расследованиях Чарли расскажут в десяти сериях — из них будет состоять первый сезон сериала. В шоу появятся Наташа Лион, Эдриен Броди, Джозеф Гордон-Левитт, Стефани Шу, Хлоя Севиньи, Бенджамин Братт и Дэвид Кастаньеда.

Создателем «Poker Face» выступил режиссер Райан Джонсон, снявший «Достать ножи», «Петлю времени» и «Братья Блум». Кинематографист стал одновременно постановщиком всех эпизодов, автором задумки, сценаристом и исполнительным продюсером.

Продюсерами сериала также стали Наташа Лионн, Рэм Бергман, Нена Родриге, Майя Рудольф, Даниель Ренфрю Беренс, Лилла и Нора Цукерман. Сестры Цукерман заняли, к тому же, позиции шоураннеров «Poker Face».