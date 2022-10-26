Элайджа Вуд сыграет в фильме «Книжный червь». Его снимет Ант Тимпсон

Американский актер Элайджа Вуд, известный по кинофраншизе «Властелин колец» и фильме «Факультет», снимется в картине «Книжный червь». Об этом сообщил Variety.

Съемки пройдут в Новой Зеландии весной 2023 года. Их возглавит режиссер Ант Тимпсон, с которым Вуд уже работал при создании фильма «Иди к папочке». В данный момент «Книжный червь» находится в стадии предпродакшна.

Картина расскажет о 12-летней девочке Милдред, жизнь которой переворачивается, когда ее мать попадает в больницу, а отцу Строуну Уайзу приходится взять за дочь ответственность. Фокусник Уайз решает развлечь влюбленного в книги подростка и отправляется с Милдред в поход.

Во время него дочь и отец попытаются найти мифологическую кентерберийскую пантеру. Их отношениям придется пройти непростое испытание в суровых природных условиях, к которым ни Строун, ни Милдред не готовы.

Вуд сыграет в фильме роль Строуна Уайза. Сценарий ленты напишет Тоби Гарвард. Продюсерами проекта станут Эмма СЛейд, Рокси улл, Виктория Даббс, Метте-Мари Конгсвед и Лора Танстолл.

«Мы с Тоби всегда одержимы отцами их слабостями, особенно теми чертами, которые мы боимся демонстрировать. „Книжный червь“ станет любовным посланием к эскапистскому кинематографу 70-х, с которым мы выросли», — сказал Тимпсон.