В России выявлены два новых варианта коронавируса

В России зафиксировали два новых варианта коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Один из них произошел от «Омикрона» и получил название «Цербер». Предполагается дальнейшее распространение обоих вариантов.

Отмечается, что к концу осени возможен подъем заболеваемости, но не критичный. Новые антиковидные меры Роспотребнадзор вводить пока не планирует.

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки в России выявлено 7518 новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на 26 октября с начала пандемии в стране было зафиксировано 21 394 360 случаев заболевания.