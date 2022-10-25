Хью Джекман уходит от Лоры Дерн к Ванессе Кирби в трейлере «Сына»

В сети появился трейлер фильма «Сын» — нового фильма Флориана Зеллера, автора драмы «Отец». Ролик опубликовали на ютьюб-канале Sony Pictures Classics.

Из него можно узнать о сюжете будущей картины. В ней Хью Джекман сыграл мужчину по имени Питер, который решает уйти от своей жены и начать новую жизнь с другой женщиной. Роли двух героинь исполнили Лора Дерн и Ванесса Кирби.

Питер надеется «заново изобрести» собственную жизнь, однако последствия его решений изменят не только его судьбу. Сын Питера Николас будет глубоко переживать развод родителей, и Питеру придется справляться с этим.

Отношения отца и сына пройдут через серьезный кризис. Питер, судя по видео, попытается вразумить ребенка и убедить его вновь посещать школу. Подросток же, которого сыграл Зен МакГрат, попросит переехать к Питеру и его новой семье.

Однако наблюдать за отцом и мачехой, делить внимание с младшим сыном Питера мальчику окажется нелегко. «Я не знаю, что происходит со мной», — говорит, рыдая, Николас в трейлере.

Мать подростка же признается в ролике, что ощущает себя «полностью провалившейся». Тяжелые переживания и чувство вины будут преследовать и Питера. Свое стремление к счастью он начнет видеть причиной бед сына.

Отдельное место в семейной драме займет персонаж Энтони Хопкинса, знакомый зрителям по «Отцу». В трейлере можно увидеть фрагмент из встречи героя Хопкинса с сыном Питером.

В прокат «Сын» выйдет 25 ноября. Музыку к картине написал лауреат «Оскара» и «Грэмми» Ханс Циммер. Сценарий ленты написал Зеллер на основе своей же театральной пьесы. Она превратится в кинотрилогию, третьей частью которой станет фильм «Мать».