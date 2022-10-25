«Аэрофлот» приостановит онлайн-регистрацию на рейсы

Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановит на время онлайн-регистрацию на рейсы. Зарегистрироваться перед полетом можно будет только в аэропорту с 02:00 26 октября, сообщили на сайте перевозчика.

Приостановка онлайн-регистрации произойдет «в связи с проведением технических работ», отметили в «Аэрофлоте». Когда пассажиры смогут вновь воспользоваться услугой, в компании не уточнили.

Невозможность зарегистрироваться на сайте затронет не только все рейсы, осуществляемые «Аэрофлотом», но и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия».

«Ввиду временных ограничений убедительно просим пассажиров прибывать в аэропорт заранее, за 4 часа до вылета, для прохождения предполетных формальностей», — добавили представители «Аэрофлота».