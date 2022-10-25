Михаил Зыгарь* заключил брак со своим партнером Жан-Мишелем Щербаком

Российский журналист, автор книг «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть» Михаил Зыгарь* заключил брак со своим партнером, актером Жан-Мишелем Щербаком. Об этом он рассказал в инстаграме**.

«Мы поженились (наверное, правильно говорить „вышли замуж“). Любовь, свобода, правда, счастье. Пора начинать освобождение с самих себя», — написал Зыгарь.

Под постом пару поддержали журналистка Ксения Собчак, певица Муся Тотибадзе, актеры Евгений Бороденко, Иван Чуйков, Александр Кузнецов и другие известные личности. По данным экс-главреда Baza Никиты Могутина, мужчины расписались в Португалии.

Жан-Мишель Щербак выложил у себя на странице видео с яркими моментами, которые он пережил со своим партнером. Щербак отметил, что пара решила узаконить отношения спустя три года после их начала.

«Всю жизнь я боролся с собой, подстраивался под общепринятые правила и заповеди, встречался с девушками и расставался, также и с парнями. Я замыкался в себе и раскрывался, бесконечно отдалялся от близких из‑за своих секретов и приближался к ним. Придумывал для них другие миры и потом разрушал их. Неизменным оставалось одно: я каялся в одних и тех же грехах, унижал и наказывал себя, считал себя недостойным и молил о прощении», — написал он.

Щербак отметил, что единственный, кому он не успел рассказать «о своем освобождении», — его мама. «Я боялся разрушить ее православную жизнь и не хотел, чтобы она страдала», — пояснил он.

* Михаил Зыгарь внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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