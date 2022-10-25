Минтранс предложил разрешить установку неоригинальных запчастей на самолеты

Министерство подготовил проект документа, который позволяет заменять запчасти иностранных самолетов на неоригинальные. Его можно найти на портале правовых актов.

Авторы документа предлагают внести поправки в мартовское постановление правительства и разрешить использование неоригинальных деталей, но из каких конкретно стран, не указали. Они подчеркивают, что налаживание отечественного производства займет слишком много времени, «которое превышает время эксплуатации многих комплектующих изделий».

«В то же время авиационной промышленностью некоторых стран налажено производство по изготовлению неоригинальных компонентов в соответствии ‎с различными процедурами Part Manufacturer Approval (PMA), European Part Approval (EPA), Technical Standard Orders Authorization (TSOA), одобренных ‎к установке на ВС на основании соответствующей документации. Проектом постановления предлагается допустить установку вышеуказанной категории компонентов, изготовленных по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе в этом виде деятельности», — объяснили авторы законопроекта.

В этих же «ведущих в мировом авиационном сообществе» странах чиновники предлагают ремонтировать самолеты. Предполагается, что все эти меры позволят «гарантировать бесперебойное функционирование гражданской авиации и обеспечат безопасность полетов».

Заодно авторы проекта хотят продлить до конца следующего года сроки действия выданных Росавиацией сертификатов летной годности иностранной авиатехники.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели запрет на поставку новых самолетов в Россию. Производители самолетов потребовали вернуть лайнеры, сданные в лизинг.