Оркестр Imperial исполнит музыку Ханса Циммера из «Дюны», «Интерстеллара» и «Короля Льва»

В ноябре жители Москвы и Петербурга смогут вживую услышать музыку, написанную композитором Хансом Циммером для кинолент. Купить билеты можно по этой ссылке.

Симфоническое шоу-трибьют «Hans Zimmer’s Universe» («Вселенная Ханса Циммера») проведет оркестр Imperial под руководством дирижера Льва Дунаева. 80 ведущих петербургских музыкантов сыграют саундтреки к фильмам «Дюна», «Интерстеллар», «Перл-Харбор», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Гонка», «Скала», «Гладиатор», «Начало», «Код да Винчи», «Бэтмен», «Шерлок Холмс», «Последний самурай», «Король Артур» и «Кунг-фу Панда».

Организаторы объясняют, почему на «Hans Zimmer’s Universe» стоит прийти: «Настоящий подарок для ценителей творчества композитора и всех любителей кино. Шоу саундтреков — это уникальный шанс погрузиться в атмосферу любимых фильмов и вновь пережить незабываемые эмоции».

Первый концерт состоится 13 ноября в Ледовом дворце в Петербурге, начало в 19.00. 20 ноября оркестр приедет в московскую «ЦСКА Арену», концерт начнется в это же время. Продолжительность шоу — 3 часа, включая 25-минутный антракт.