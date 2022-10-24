Реклама
Новости
Реставраторы оживили портреты XIX века с помощью ИИ. Черно-белые снимки обрели цвета и движения
Семён Гудошников
Сегодня в 20:38

Авторы ютьюб-канала Mystery Scoop Лоренцо Фоли и Ольга Ширнина опубликовали захватывающее видео, в котором оживают старые портреты викторианской эпохи. Черно-белые снимки, созданные в XIX веке, обретают цвет и движения. В Mystery Scoop говорят, что использовали для этого «некоторые из новейших инструментов с применением технологий искусственного интеллекта».

Как отмечает Peta Pixel, большинство фото из ролика были сняты методами дагеротипии или тинтайпа. В первом случае фотографический процесс основан на светочувствительности йодистого серебра, во втором в качестве материала использовались металлические пластинки со светочувствительным коллодием. Такие техники позволяли получать невероятно детализированные для того времени снимки.

Одной из фотографий, которую преобразила команда проекта, стало первое в истории селфи. Оно было сделано пионером фотографии Робертом Корнелиусом в 1939 году. Корнелиус работал в мастерской отца по изготовлению ламп, где специализировался на серебрении.

Когда один из клиентов нанял его для изготовления серебряной пластины для дагеротипа, он заинтересовался процессом создания снимков и смог его усовершенствовать. Селфи Корнелиуса стало первым в истории отчетливым фотопортретом человека.

Среди недавних работ Фоли и Ширниной — «оживленная» фотография Олив Отман — американки, плененной в 1851 году племенем коренных американцев. Группа индейцев убила всех членов ее семьи, кроме младшей сестры Мэри Энн. Девочек взяли в рабство, заставив их добывать пищу, воду, присматривать за костром и выполнять другие обязанности прислуги. Нередко к ним проявляли агрессию и били.

Через несколько лет девушек обменяло другое индейское племя, мохаве, — на двух коней, овощи, два одеяла и другие безделушки. На новом месте к сестрам Отман относились лучше и сделали им татуировки, которые обозначают принадлежность к племени. Во время голода, который пережили мохаве, погибла Мэри Энн вместе со множеством соплеменников.

Спустя пять лет после похищения Олив Отман удалось вернуть в американское общество, где она стала знаменитостью. Сообщения о ее судьбе появились в прессе, пастор Ройял Б.Страттон написал книгу про Олив и Мэри Энн, названную «Жизнь среди индейцев».

Mystery Scoop «оживляют» не только старые фотографии, но и портреты известных личностей. Например, Александра Пушкина, Екатерины II или Вольфганга Амадея Моцарта.

расскажите друзьям
люди
Вольфганг Моцарт
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение