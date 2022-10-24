Реставраторы оживили портреты XIX века с помощью ИИ. Черно-белые снимки обрели цвета и движения

Авторы ютьюб-канала Mystery Scoop Лоренцо Фоли и Ольга Ширнина опубликовали захватывающее видео, в котором оживают старые портреты викторианской эпохи. Черно-белые снимки, созданные в XIX веке, обретают цвет и движения. В Mystery Scoop говорят, что использовали для этого «некоторые из новейших инструментов с применением технологий искусственного интеллекта».

Как отмечает Peta Pixel, большинство фото из ролика были сняты методами дагеротипии или тинтайпа. В первом случае фотографический процесс основан на светочувствительности йодистого серебра, во втором в качестве материала использовались металлические пластинки со светочувствительным коллодием. Такие техники позволяли получать невероятно детализированные для того времени снимки.

Одной из фотографий, которую преобразила команда проекта, стало первое в истории селфи. Оно было сделано пионером фотографии Робертом Корнелиусом в 1939 году. Корнелиус работал в мастерской отца по изготовлению ламп, где специализировался на серебрении.

Когда один из клиентов нанял его для изготовления серебряной пластины для дагеротипа, он заинтересовался процессом создания снимков и смог его усовершенствовать. Селфи Корнелиуса стало первым в истории отчетливым фотопортретом человека.

Среди недавних работ Фоли и Ширниной — «оживленная» фотография Олив Отман — американки, плененной в 1851 году племенем коренных американцев. Группа индейцев убила всех членов ее семьи, кроме младшей сестры Мэри Энн. Девочек взяли в рабство, заставив их добывать пищу, воду, присматривать за костром и выполнять другие обязанности прислуги. Нередко к ним проявляли агрессию и били.

Через несколько лет девушек обменяло другое индейское племя, мохаве, — на двух коней, овощи, два одеяла и другие безделушки. На новом месте к сестрам Отман относились лучше и сделали им татуировки, которые обозначают принадлежность к племени. Во время голода, который пережили мохаве, погибла Мэри Энн вместе со множеством соплеменников.

Спустя пять лет после похищения Олив Отман удалось вернуть в американское общество, где она стала знаменитостью. Сообщения о ее судьбе появились в прессе, пастор Ройял Б.Страттон написал книгу про Олив и Мэри Энн, названную «Жизнь среди индейцев».