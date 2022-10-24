Действие проекта разворачивается в 1899 году, на рубеже нового столетия. Сюжет рассказывает о группе иммигрантов из разных стран, путешествующих из Европы в Нью-Йорк в поисках новых возможностей. По пути они натыкаются на другое судно, дрейфующее посреди океана. Этот корабль оказывается порталом, скрывающим страшные тайны.