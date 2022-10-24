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Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «1899» — от авторов «Тьмы»
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:51

Netflix показал полноценный трейлер сериала «1899». Премьера запланирована на 17 ноября.

Действие проекта разворачивается в 1899 году, на рубеже нового столетия. Сюжет рассказывает о группе иммигрантов из разных стран, путешествующих из Европы в Нью-Йорк в поисках новых возможностей. По пути они натыкаются на другое судно, дрейфующее посреди океана. Этот корабль оказывается порталом, скрывающим страшные тайны.

Создателями проекта выступили Янтье Фрисе и Баран бо Одар — авторы успешного сериала «Тьма».

В «1899» снимаются актеры, говорящие на разных языках. Среди них будут Антон Лессер («Игра престолов»), Александр Виллауме («Колесо времени»), Анайрин Барнард («Дюнкерк»), Лукас Люнггор Теннесен («Дождь»), Матильда Олливье («Оверлорд»), Мигель Бернардо («Элита»), Клара Розагер («Морбиус»), Ричард Хоуп («Убийство на пляже») и Йонас Блоке («Она»).

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Антон ЛессерРичард Хоуп
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