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Шуточную игру из «Симпсонов» воплотили в жизнь. В ней можно сражаться с боссами и торговать грязью
Семён Гудошников
Сегодня в 14:08

В середине 90-х, когда «Симпсоны» были одним из самых популярных телешоу, на экраны вышел фантастический боевик «Водный мир» с Кевином Костнером. Действие в нем происходит в постапокалиптическом мире, где полярные снега растаяли и почти всю Землю покрыло водой, а оставшиеся в живых люди пытаются найти клочки незатопленной территории.

Несмотря на внушительный бюджет в 175 млн долларов и звездный состав, картина не оправдала ожиданий и до сих пор считается одним из самых громких провалов Голливуда (хоть она и смогла-таки окупиться в прокате). В течение многих лет боевик был предметом шуток, одна из которых появилась в «Симпсонах».

В эпизоде, вышедшем в 1998 году, приятель Барта Милхаус кидает в аркадный автомат 40 четвертаков, чтобы сыграть в игру Waterworld. Управляя персонажем Костнера, Милхаус успевает сделать лишь один шаг, после чего игра завершается, а для продолжения требует еще 40 четвертаков.

20-секундный эпизод мог бы так и остаться простой шуткой из «Симпсонов», отсылающей к поп-культуре (каких в мультсериале несчитанное число). Но недавно независимый разработчик и стример Macaw45 создал на его основе полноценную бесплатную игру.

Как отмечает Kotaku, разработчик значительно расширил игровой процесс. Если выдуманная игра из «Симпсонов» ограничивалась одним экраном и несколькими анимациями, Macaw45 добавил в нее боссов, несколько областей для исследования и даже секреты, которые нужно найти.

Как и в оригинале, для начала вам следует загрузить в автомат 40 четвертаков. Каждый раз, когда вы умираете, игра требует от вас все больше денег и отслеживает в процессе, сколько всего монет вы потратили.

На сайте с игрой разработчик также обещает: возможность сражаться на атолле, пересечь океан и найти сушу; торговать грязью, покупать помидоры и построить очиститель воды; битву с Нордом, битву с Дьяконом и многое другое.

По словам Macaw45, его всегда очаровывали придуманные игры в «Симпсонах», а Waterworld зацепила больше всего. После выхода эпизода в эфир он долго думал, что же может быть за пределами того единственного экрана, который появляется в шоу. Из этого интереса и родился проект полноценной игры.

«Хотя изначально планировалось, что это будет лишь короткая игра, она быстро развивалась, и я вложил в нее такие большие усилия, что в итоге она превратилась в полностью проработанную игру с гораздо большим размахом, чем я ожидал», — написал разработчик.

Судя по стримам, игра получилась неплохой и действительно достаточно объемной. Ведь некоторые пользователи готовы играть в нее часами.

Кстати, это не единственная выдуманная игра из «Симпсонов», которую воплотили в жизнь. В 2020 году разработчик Аарон Деметер выпустил бесплатную браузерную игру, которая воссоздает симулятор гольфа из эпизода «Мардж бы это не понравилось».

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Кевин Костнер
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