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Мобилизованный житель Алтая женился за несколько минут до отправки к месту службы
Виктория Шанина
Сегодня в 20:24

В Алтае мобилизованный местный житель женился буквально за несколько минут до отправки к месту прохождения военной службы — во время торжественных проводов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

«В селе Турочак во время отправки жителей района, призванных в ходе частичной мобилизации, состоялась регистрация брака Евгения и Ольги из села Бийка», — написал Максимов.

© Михаил Максимов/Telegram

Евгения вместо с другими мобилизованными жителями Алтая провожали на площади около Дома творчества и досуга. Молодожены расписались на небольшой сцене под аплодисменты местных жителей.

Максимов со ссылкой на местный отдел ЗАГС отмечает, что всего за выходные брак заключили четыре пары, в которых мужчины были призваны в рамках частичной мобилизации.

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Михаил Максимов
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