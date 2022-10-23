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В театре на Литейном пройдет премьера спектакля «Петр и Алексей» по роману Дмитрия Мережковского
Виктория Шанина
Сегодня в 13:09

27 октября в театре на Литейном впервые покажут постановку «Петр и Алексей» Сергея Морозова по мотивам романа Дмитрия Мережковского 1904 года. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.

Для спектакля театр выбрал фрагменты романа, в которых перед героями остро стоят вопросы нравственного выбора, ответственности перед собой, Богом, страной и близкими людьми. При этом политические акценты начала XVIII века и придворные интриги остаются «за кадром».

Главные герои — Петр Первый и его сын, наследник поневоле Алексей. Один из них — кардинальный реформатор, а другой — сторонник более плавных изменений в государстве, но каждый из них сталкивается со внутренним конфликтом.

Помимо Петра и Алексея нравственный выбор предстоит сделать Ефросинье — любимой и любящей женщине, которая оказалась втянута в политические игры, а также преданные соратники и эгоистичные вельможи Кикин, Фомин, Толстой и Разумовский.

Билеты можно найти на сайте «Афиши». Дебютный показ состоится 27 октября, в 19.00, также постановку «Петр и Алексей» в театре на Литейном можно будет посмотреть 1 и 17 ноября.

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Дмитрий МережковскийСергей Морозов
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