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Власти назвали фейками сообщения о проверке бомбоубежищ в московских школах
Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:39

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что в Минпросвещения опровергли сообщения в СМИ о проверках бомбоубежищ в школах Москвы. Ранее об этом писало издание «Подъем».

«Отдельного распоряжения нам, естественно, никто не показывал, но устно говорили, что прошло указание привести в рабочее состояние бомбоубежища. На данный момент в четырех школах в центре Москвы (Пресня и Кутузовский, и район „Добрынинской“/ „Октябрьской“) готовим канализационные стоки, настраиваем электричество», — передавал «Подъем» слова сотрудника коммунальной компании, обслуживающей школы.

Собеседник издания поделился, что состояние бомбоубежищ «запущенное»: «канализация забита где чем, <…> электричество восстанавливаем — не просто лампочки, а именно электросхемы заново проверяем».

По словам Лантратовой из Госдумы, она получила много обращений от родителей с просьбой подтвердить это. Министр просвещения Сергей Кравцов проверку бомбоубежищ опроверг, сказала она.

«Он [Кравцов] заверил, что никаких специальных указаний не было, распространяемая через СМИ, признанные иноагентами в России, информация — фейк! Очередная попытка дестабилизировать ситуацию в стране через информационные каналы», — подчеркнула Лантратова. Она не уточнила, о каких признанных иноагентами СМИ говорит, но «Подъем» не имеет такого статуса.

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Сергей КравцовЯна Лантратова
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