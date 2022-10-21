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Шоу «Timeless» возвращается на сцену «Ленинград Центра» в обновленной версии
Виктория Шанина
Сегодня в 17:32

В октябре на сцене «Ленинград Центра» пройдет серия показов фантазийного шоу «Timeless», поставленного режиссером Феликсом Михайловым. Создатели обещают новую версию представления.

«Timeless» — это постановка о неизбежности романтических чувств, которую авторы называют «калейдоскопом ярких историй». А безумно эмоциональный сюжет дополняют сюрреалистичные костюмы и декорации, эффектные танцы и соответствующая музыка.

Все потому, что действие «Timeless» происходит во сне. По сюжету главному герою снится, как из‑за потери кольца срывается его свадьба. Кольцо становится ключевым символом шоу — и вокруг его поиска разворачиваются все последующие события.

«Сценические этюды постоянно сменяют друг друга вместе с трансформирующимися декорациями. Привычные представления о пространстве стираются. Ход повествования заводит героев на мертвые петли американских горок, к исполинским вратам или даже на железную дорогу. Фигуры животных в полный рост, огромная ожившая кукольная голова и бесконечная игра света — все это сон, который, впрочем, так сильно напоминает реальность!» — говорится в релизе постановки.

Показы запланированы на 21, 22, 28 и 29 октября. Начало — в 20.00. Билеты можно найти по ссылке.

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Феликс Михайлов
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