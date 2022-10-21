В Новой Зеландии приняли закон о простом языке в официальных документах

Новозеландский парламент принял закон о поощрении простого языка в официальных документах и на государственных сайтах. Об этом сообщает Radio New Zealand.

«Законопроект требует, чтобы государственные органы общались с новозеландцами в ясной и краткой форме, которая будет понятна», — отметила автор законопроекта, парламентарий от Лейбористской партии Рейчел Бойяк.

По ее словам, большая часть информации, которую общественность получает от правительственных ведомств, использует сложный язык, профессиональный жаргон и ненужные аббревиатуры. Изменения позволят упростить новозеландцам взаимодействие с государственным сектором.

Закон был принят с незначительным перевесом голосов — 65 против 55. Теперь его должен утвердить король Карл III, глава Содружества наций, в которое входит Новая Зеландия.

Один из противников законопроекта, парламентарий Симеон Браун заявил: «Полиция простого языка! Вот кем они станут. Полицейскими с блокнотиками и маленькими белыми халатами, бегающими вокруг и заглядывающими через плечо всем государственным служащим, проверяя, не пишут ли они слова длиннее одного слога».

Инициатива основана на законе США о простом письме, принятом в 2010 году. Он требует, чтобы федеральное правительство писало документы четким, кратким и хорошо организованным языком.