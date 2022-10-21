Смотрим эксклюзивный отрывок из «Конца света» с Юрием Колокольниковым в главной роли

27 октября на стриминговой платформе «Кинопоиск» дебютирует комедия «Конец света». В честь приближающейся премьеры стриминг поделился с «Афишей Daily» эксклюзивным отрывком из сериала.
По сюжету Князь Тьмы планирует устроить апокалипсис, но для этого ему придется наладить отношения с земными родственниками. Первым делом Князь приходит к кассиру в одном из магазинов Чертаново и заявляет, что он — его отец. Парень живет обычной человеческой жизнью, и его амбиции гораздо более приземленные, но с приходом отца все меняется.
В главных ролях — Юрий Колокольников и Семен Трескунов. Также в сериале снялись Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Владимир Маркони, Ксения Кутепова, Екатерина Ильина и другие. Шоураннер — Дмитрий Нелидов, режиссер — Александр Незлобин.
Дмитрий Нелидов рассказал о процессе производства сериала. По его словам, в написании сценария принял участие Адам Таргум, который консультировал авторскую группу «Конца света» по видеосвязи почти круглосуточно. Возникали проблемы с часовыми поясами, но Таргум почти всегда был на связи.
«Но самым сложным в этом проекте было найти исполнителя роли Князя Тьмы. Кого мы только не пробовали! Наверное, у нас на пробах побывали все российские актеры в возрасте от 30 до 50 лет. В итоге наш выбор пал на Юру Колокольникова. Его героя мы отправили в Чертаново, чтобы столкнуть обыкновенных людей и их быт с таким необыкновенным, всевластным персонажем! Именно отношения с ними — основа сериала, причем для обоих главных героев. Тут целый спектр эмоций с отцом, с матерью и с любимой девушкой», — рассказывает Нелидов.