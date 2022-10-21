Смотрим эксклюзивный отрывок из «Конца света» с Юрием Колокольниковым в главной роли

27 октября на стриминговой платформе «Кинопоиск» дебютирует комедия «Конец света». В честь приближающейся премьеры стриминг поделился с «Афишей Daily» эксклюзивным отрывком из сериала.

По сюжету Князь Тьмы планирует устроить апокалипсис, но для этого ему придется наладить отношения с земными родственниками. Первым делом Князь приходит к кассиру в одном из магазинов Чертаново и заявляет, что он — его отец. Парень живет обычной человеческой жизнью, и его амбиции гораздо более приземленные, но с приходом отца все меняется.

В главных ролях — Юрий Колокольников и Семен Трескунов. Также в сериале снялись Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Владимир Маркони, Ксения Кутепова, Екатерина Ильина и другие. Шоураннер — Дмитрий Нелидов, режиссер — Александр Незлобин.

Дмитрий Нелидов рассказал о процессе производства сериала. По его словам, в написании сценария принял участие Адам Таргум, который консультировал авторскую группу «Конца света» по видеосвязи почти круглосуточно. Возникали проблемы с часовыми поясами, но Таргум почти всегда был на связи.

«Но самым сложным в этом проекте было найти исполнителя роли Князя Тьмы. Кого мы только не пробовали! Наверное, у нас на пробах побывали все российские актеры в возрасте от 30 до 50 лет. В итоге наш выбор пал на Юру Колокольникова. Его героя мы отправили в Чертаново, чтобы столкнуть обыкновенных людей и их быт с таким необыкновенным, всевластным персонажем! Именно отношения с ними — основа сериала, причем для обоих главных героев. Тут целый спектр эмоций с отцом, с матерью и с любимой девушкой», — рассказывает Нелидов.

«„Конец света“ — это драмеди. Мы хоть и развлекаем зрителя, но вместе с ним рассуждаем на семейные темы. Апокалипсис — лишь внешнее условие, а внутри сериала есть фундамент, в который заложены человеческие взаимоотношения. Мы наняли ученых-религиоведов, чтобы обсудить с ними, какой характер может быть у Князя Тьмы. Затем мы провели несколько авторских сессий с психоаналитиком, чтобы развить характер. Все же знают, что любая проблема тянется из детства, вот и мы решили посмотреть на Князя Тьмы через призму его детских лет. У него был суровый и справедливый отец, вечно пропадавший на работе. Наш герой обижен тем, что он занимался грешниками, работал в тяжелых условиях, а его никто не поблагодарил — ни люди, ни сверхъестественные силы, ни отец». Александр Незлобин Режиссер