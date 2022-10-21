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Главу контрольно-ревизионного управления МЧС арестовали по подозрению в получении взятки
Виктория Шанина
Сегодня в 12:03

В Москве арестован начальник контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимир Репин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Репину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 декабря», — сказал собеседник агентства.

Подробности расследования и сумма взятки не раскрываются. Известно, что Репину может грозить от 8 до 15 лет лишении свободы.

По тому же делу Басманный суд Москвы арестовал еще двух человек. Гендиректор «Нефтегазстроймонтажа» Дмитрий Немиш подозревается в даче взятки в особо крупном размере, а адвокат Дмитрий Григорьев — в посредничестве во взяточничестве.

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МЧС России
люди
Владимир РепинДмитрий Григорьев
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