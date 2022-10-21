Главу контрольно-ревизионного управления МЧС арестовали по подозрению в получении взятки

В Москве арестован начальник контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимир Репин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Репину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 декабря», — сказал собеседник агентства.

Подробности расследования и сумма взятки не раскрываются. Известно, что Репину может грозить от 8 до 15 лет лишении свободы.