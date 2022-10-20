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В Италии мужчина играл на саксофоне во время девятичасовой операции по удалению опухоли в его мозге
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:56

В Италии 35-летний мужчина играл на саксофоне во время девятичасовой операции по удалению опухоли в его мозге. Это было необходимо, чтобы врачи провели хирургическое вмешательство без ущерба для неврологических функций, сообщил People.

Пациент исполнял в ходе операции два музыкальных произведения — саундтрек из фильма «История любви» 1970 года и национальный гимн Италии. Хирурги предварительно изучили партитуры, чтобы быть уверенными, как они должны звучать.

Эта информация помогла им наиболее аккуратно удалить опухоль и не повредить нейронные сети, которые позволяют мужчине играть на инструменте, разговаривать, двигаться, запоминать, считать.

С этой целью медики проводят удаление опухолей не под общим наркозом. Для них важно, чтобы пациенты оставались в сознании и могли коммуницировать, а также выполнять привычные для них задачи.

«Архитектурная сложность мозга и его поразительная пластичность делают мозг каждого из нас очень непохожим на другие. Каждый мозг уникален», — пояснил ведущий хирург Кристиан Брогна.

Брогна, по данным Washington Post, проводит по 50 операций, во время которых пациенты остаются в сознании, в год. Однако в Италии такая процедура прошла впервые. В ней участвовали более 10 врачей.

Хирургическое вмешательство прошло успешно: опухоль мужчины полностью удалили, после чего пациент смог вернуть домой уже через три дня.

«Каждая операция в бодрствующем состоянии не только позволяет получить максимальный результат с точки зрения удаления патологии, но и становится настоящим открытием. Каждый раз приоткрывает для нас загадку функционирования этого потрясающего, но все еще во многих отношениях таинственного органа», — подытожил Брогна.

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