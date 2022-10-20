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В Москве эвакуировали 15 зданий судов из‑за сообщений об угрозе взрыва

В Москве за 20 октября провели эвакуацию сразу 15 зданий судов из‑за сообщений об угрозе взрывов. Об этом написало агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Мосгорсуд был одним из учреждений, которые были эвакуированы. Помимо него, людей попросили покинуть здания Измайловского, Бабушкинского, Кузьминского, Перовского, Головинского, Пресненского, Щербинского районных судов.

Также эвакуация прошла в Останкинском, Хорошевском, Чертановском, Солнцевском, Лефортовском, Коптевском, Басманном районных судах. Коптевский и Головинский суды эвакуировали за день дважды.

Накануне правоохранительным органам поступили сообщения о минировании Басманного районного суда Москвы. Его сотрудников и посетителей вывели из помещений.

19 октября в Басманном суде должно было пройти слушание по делу о закрытии еврейского агентства «Сохнут». Его пришлось отложить. Сколько заседаний перенесли из‑за эвакуации судов 20 октября, пока неизвестно.