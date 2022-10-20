Вышел трейлер комедии «Мужчина по имени Отто» с Томом Хэнксом

В сети появился трейлер комедии «Мужчина по имени Отто», главную роль в которой исполнил двукратный лауреат премии «Оскар» Том Хэнкс. Новый фильм с его участием выйдет в кинотеатрах 13 января.

Хэнкс предстанет в фильме в роли ворчливого и вечно недовольного всем Отто, новыми соседями которого становится семейная пара с двумя дочерьми. Они пытаются подружиться с Отто.

Поначалу мужчину тяготит дружелюбие соседей, однако затем он сближается с ними — и меняется. Отто соглашается присмотреть за девочками в отсутствие их родителей, учит их мать Марисоль водить автомобиль и даже заводит кота.

В основу фильма лег роман Фредрика Бэкмана. Режиссером экранизации стал Марк Форстер («Волшебная страна», «Бал монстров»), а сценаристом — Дэвид Маги. Помимо Хэнкса, в ленте снялись Мариана Тревиньо, Рейчел Келлер и Мануэль Гарсия-Рульфо.

Картина Форстера — уже вторая киноадаптация книги Бэкмана. До этого роман экранизировали в Швеции. Это сделал режиссер и сценарист Ханнс Хольм в 2015 году, его фильм назывался «Мужчина по имени Ове».