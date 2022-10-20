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Юлии Чичериной присвоено звание «Заслуженный артист России»
Виктория Шанина
Сегодня в 15:36

Певице Юлии Чичериной присвоено звание «Заслуженный артист России». Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин, найти его можно на официальном интернет-портале правовой информации.

Тем же указом Путин поручил вручить орден «За заслуги перед Отечеством» III степени Аркадию Ротенбергу. В документе бизнесмен указан как председатель правления Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России». Награду он получил за «вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта».

После начала в 2014 году военного конфликта на Украине Юлия Чичерина активно поддерживала самопровозглашенные республики. Сейчас певица выступает в поддержку спецоперации. Против нее введены персональные санкции Евросоюза.

Аркадий Ротенберг и его брат Борис также включены в список антироссийских санкций. 12 октября Борис Ротенберг получил орден за «Заслуги перед Отечеством» IV степени за «вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта».

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