Певице Юлии Чичериной присвоено звание «Заслуженный артист России». Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин, найти его можно на официальном интернет-портале правовой информации.

Тем же указом Путин поручил вручить орден «За заслуги перед Отечеством» III степени Аркадию Ротенбергу. В документе бизнесмен указан как председатель правления Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России». Награду он получил за «вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта».

После начала в 2014 году военного конфликта на Украине Юлия Чичерина активно поддерживала самопровозглашенные республики. Сейчас певица выступает в поддержку спецоперации. Против нее введены персональные санкции Евросоюза.