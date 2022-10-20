В школу в Геленджике ворвались люди с автоматами и открыли огонь. Оказалось, это учения Росгвардии

В Геленджике утром 19 октября люди в масках ворвались в школу № 1, начали стрелять в потолок и угрожать оружием присутствующим. Позже выяснилось, что это учения Росгвардии и местной антитеррористической комиссии, сообщает Baza.

Заранее педагогов об учениях никто не предупредил, чтобы ситуация была «максимально приближенной к боевой». За полчаса до начала сказали лишь, что будет «эвакуация».

Родители учеников пожаловались в местную администрацию. По их словам, «дети испугались, плакали, учителя в шоке». «А если бы кто‑то выпрыгнул со второго этажа или приступ эпилепсии? Кто будет за это отвечать?» — возмутился один из них.

В городском управлении образования ответили: «Все должно было быть спонтанно, чтобы дети научились себя вести в таких ситуациях. Или вы хотите, чтобы вашего ребенка застрелили?»

В администрации Геленджика «Подъему» сказали, что проводят проверку по данному поводу. В ситуации обещал разобраться мэр Алексей Богодистов. Родители планируют обращения в прокуратуру и СК.