Мэттью Перри рассказал, что избавился от алкоголизма после того, как чуть не умер

Американский актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера в ситкоме «Друзья», признался, что чуть не умер несколько лет назад после разрыва толстой кишки. Об этом он рассказал журналу People.

Перри описал свои проблемы со здоровьем в мемуарах «Друзья, любовники и Большая Ужасная Вещь» («Friends, Lovers and thе Big Terrible Thing»). Они появятся в продаже 1 ноября.

В книге актер заявил, что долго время боролся с алкоголизмом и наркотической зависимостью. Преодолеть свои недуги Перри смог только после госпитализации в возрасте 49 лет. До этого он проходил реабилитацию целых 15 раз, и это не помогло.

Но четыре года назад у Перри из‑за чрезмерного употребления опиоидов лопнула толстая кишка. Он провел в коме две недели и оставался в больнице пять месяцев. Кроме того, в течение девяти месяцев артисту приходилось пользоваться калоприемником.

По словам Перри, врачи утверждали, что у него был лишь двухпроцентных шанс на выживание. «Меня подключили к аппарату ЭКМО, который выполняет все функции дыхания для вашего сердца и легких», — рассказал актер.

«В ту ночь пять человек были подключены к аппарату ЭКМО, остальные четверо умерли, а я выжил», — отметил Перри, признавшись, что после этого задумался над тем, для чего живет и как мог бы помочь другим людям.

Он вспомнил в книге, как пристрастился к препаратам и алкоголю и как его коллеги по сериалу «Друзья» пытались ему помочь справиться с болезнью. Он поделился тем, как зависимость повлияла на его работу, в том числе при создании «Друзей».

«Если бы полиция пришла ко мне домой и сказала: „Если ты сегодня выпьешь, мы отправим тебя в тюрьму“, я бы начал собирать вещи. Я не мог остановиться, потому что болезнь и зависимость прогрессируют. Так что с возрастом становится все хуже и хуже», — написал Перри.

Актер признался, что в данный момент считает себя «довольно здоровым парнем», однако не перестает считать дни трезвости. Шрамы от 14 операций на животе он называет напоминаниями о том, что нужно оставаться трезвым.

«Мой терапевт сказал: „В следующий раз, когда вы подумаете о приеме оксиконтина, просто представьте, что живете с калоприемником всю оставшуюся жизнь“. И открылось маленькое окошко, и я пролез в него, мне больше не нужен оксиконтин», — сказал Перри.