Эрмитаж и Пушкинский музей представят совместную выставку, посвященную Дени Дидро и его «Салонам»

Государственный Эрмитаж и Пушкинский музей представят совместную выставку »«Салоны» Дени Дидро», сообщил генеральный директор петербургского музея Михаил Пиотровский. Его цитирует РИА «Новости».

Дидро — крупнейший деятель французского Просвещения. Содержание посвященной ему выставки остается в секрете, однако его книга «Салоны» — это сборник написанных им критических обзоров французского искусства второй половины 18 века, а также размышлений о философии и культуре. Открытие экспозиции намечено на начало декабря.

Несколько проектов институции в 2023 году будут посвящены семье Романовых, заявил Пиотровский. В частности, новый выставочный сезон откроется экспозицией «Дети последнего Российского императора. ОТМА и Алексей». ОТМА — аббревиатура, образованная от имен дочерей Николая II — Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Открытие — 18 мая.

«Вторая выставка «Цари и рыцари» — это рыцарская коллекция Романовых и любовь Николая Романова к рыцарским идеям», — говорит Пиотровский. Также в основном музейном комплексе Эрмитажа покажут экспозицию «Русский стиль в искусстве. От Николая I до Николая II». Первая будет открыта 23 мая, вторая — месяцем позже.

В октябре музей планирует представить выставку «Художественное наследие староверов Поморья в собрании Государственного Эрмитажа». Выставка «Андреа Мантенья и графика североитальянского Возрождения» будет представлена в июле.

В конце декабря 2023 года запланировано открытие экспозиции «Путешествие в страну детства. Советский и современный фарфор. Из цикла «Поднесение к Рождеству». Выставку о реконструкции здания Эрмитажа 1920–1950 годов архитектором Сивковым откроют в Эрмитаже в сентябре.