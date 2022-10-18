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В сети появился трейлер фильма «Крид 3»
Юлия Онодэра
Вчера в 23:08

В сети появился трейлер фильма «Крид 3», главную роль в котором исполнил Майкл Б. Джордан. Картина выйдет 3 марта и расскажет о продолжении приключений сына боксера Апполо Крида.

В трейлере Адонис Крид рассказывает, как в последние семь лет «жил своими самыми смелыми мечтами» — в этом ему помогли возлюбленная Бьянка, тренер Рокки Бальбоа и отец. Однако последний умер, а в жизнь Адониса вернулся старый друг Дэмиен.

Некогда, еще мальчишками, Дэмиен и Адонис были лучшими друзьями. Они вместе тренировались, и Дэмиен считался более сильным боксером. Однако он был осужден на 18-летний срок в тюрьме, Адонис же остался на свободе.

В тюрьме Дэмиен не оставил мечту об успехе на ринге, и он намерен бросить вызов старому приятелю. Адонис соглашается на бой, чувствуя, будто обязан другу детства чем‑то. Однако напряжение между боксерами накаляется.

«Думаешь, ты зол? Попробуй провести полжизни в клетке. Что если кто‑нибудь другой жил твоей жизнью. Я приду за всем», — предупреждает Дэмиен Адониса, напоминая, что ему, в отличие от противника, нечего терять.

Роль Дэмиена в фильме сыграл Джонатан Мейорс. Помимо него и Джордана, в картине снялись Тесса Томпсон, Филисия Рашад, Вуд Харрис и Флориан Мантеану. Сценарий ленты написали Райан и Кинан Куглер вместе с Заком Бейлином.

Майкл Б. Джордан выступил режиссером «Крида 3». Он, Райан Куглер, Ирвин и Чарльз Уинклеры стали продюсерами фильма. Среди продюсеров также числится Сильвестр Сталлоне.

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Майкл ДжорданСильвестр СталлонеРайан КуглерТесса ТомпсонКинан КуглерИрвин Уинклер
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