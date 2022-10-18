Том Фэлтон заявил, что Эмма Уотсон убедила его рассказать в книге о борьбе с пристрастием к алкоголю

Британский актер Том Фэлтон, известный более всего по роли Драко Малфоя во франшизе «Гарри Поттер», рассказал в интервью USA Today о написании мемуаров «По ту сторону волшебной палочки: магия и хаос взросления волшебника».

В нем он признался, как ему было нелегко решиться публично рассказать о темных сторонах своей жизни, в частности, о своей алкогольной зависимости и лечении, которое ему пришлось пройти — и с которого однажды он пытался сбежать.

Актер отметил, что не решился бы рассказать о пребывании в клинике и о своем побеге оттуда в бар, если бы не его подруга и коллега по «Гарри Поттеру» — Эмма Уотсон. Она убедила Фэлтона, что ему необходимо поделиться с читателями своим непростым опытом.

«Это найдет отклик у людей», — заверила друга Уотсон. «Эмма была большой силой поддержки. <…> После ее ободрения я обрел немного больше уверенности в себе, чтобы сказать: «Знаешь что? Это произошло, и это часть моей жизни», — сказал Фэлтон.

Уотсон посоветовала, как вспомнил Фэлтон, «поделиться с миром всем» и «доверять себе». Актер добавил, что Уотсон была одним из первых людей, кому он рассказал о задумке написать книгу мемуаров.

Готовую рукопись Фэлтон также показал Джейсону Айзексу, сыгравшего в «Гарри Поттере» отца Драко — Люциуса Малфоя. Тот, в свою очередь, передал книгу Джеймсу и Оливеру Фелпсам — они в «Гарри Поттере» предстали в образе близнецов Уизли.

По словам Фэлтона, коллегам книга понравилась. В мемуарах актер делится в том числе воспоминаниями о них. В частности, рассказывает, как вскоре после знакомства осудил актерскую неопытность 10-летней Эммы Уотсон.

Также Фэлтон вспоминает Робби Колтрейна — исполнителя роли Хагрида, который скончался 14 октября. «Он был остроумен как взрослый, но он блестяще ладил с детьми», — написал о нем Фэлтон.