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Переселенные жители Херсонской области смогут получить жилье в любой части России по сертификату
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:57

Правительство России планирует предоставить жилищные сертификаты вывезенным из Херсонской области, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин. С помощью него жители региона смогут приобрести дом или квартиру в любой части России, передает ТАСС.

Сертификаты будут распространяться на вторичный и первичный рынок жилья. Они подтверждают право на господдержку в покупке жилья и позволяют оплатить его часть или всю стоимость. Когда будут выданы первые сертификаты, не уточняется.

Программу по поддержке вывезенных жителей Херсонской области правительство уже подготовило, в скором времени кабмин разработает соответствующий проект распоряжения.

«Мы обеспечим бесплатную доставку [жителей] в пункты временного проживания, обеспечим проживание до момента, пока они не выберут квартиру», — добавил Хуснуллин.

Ранее власти Херсонской области призвали жителей выехать в другие регионы России по причине «зачистки территорий» от украинских военных.

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Марат Хуснуллин
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